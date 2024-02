Fred De Palma a Sanremo 2024 | «Ho imparato a trasformare i rimpianti in esperienze»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Debuttante al Festival diDe– 28 dischi di platino e 6 oro, una carriera internazionale avviata – si presenta per la prima volta al pubblico della kermesse con Il cielo non ci vuole. Prodotto da Jvli, il brano racconta un lato forse meno conosciuto dell’artista che, già maestro del reggaeton italiano, esplora ora sonorità dance ed elettroniche. “Il pezzo è nato prima dell’estate scorsa”, racconta. “Non c’era l’idea dima appena sono andato in Warner a farlo ascoltare abbiamo deciso di mandarlo subito ad Amadeus. E gli è piaciuto al primo ascolto ma, come tutti, non ho saputo se ero nel cast fino all’annuncio ufficiale”. Che cosa rappresenta per te il palco dell’Ariston, a questo punto della carriera?Lo scorso anno, all’ultimo, ho provato a mandare un brano (era ...