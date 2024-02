Francesco Boccia | chi è la moglie Nunzia De Girolamo | “Siamo stati clandestini all’inizio”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ha 55 anni. Il 23 dicembre 2011 si è sposato civilmente con l’allora deputata del Popolo della LibertàDe. Hanno una figlia di nome Gea. Laureato in scienze politiche, ha conseguito un MBA alla Bocconi, è stato ricercatore alla London School of Economics e Visiting Professor alla University of Illinois di Chicago, è docente di discipline economiche presso l’Università Cattaneo di Castellanza. Dal 2004 al 2006 è stato assessore all’economia al comune di Bari e dal 2006 al 2008 capo del Dipartimento Economico a Palazzo Chigi. Eletto alla Camera dei Deputati nel 2008, 2013 e 2018 nelle fila del Partito democratico, nella XVII legislatura è stato Presidente della Commissione bilancio della Camera. Autore di diversi testi economico-finanziari, dal 2016 è presidente del Centro di Ricerca ...