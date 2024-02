Frana olimpica sul bob Già dismessa la nuova pista

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Luigi Casanova è una voce storica dell’ambientalismo. Per il mensile Altreconomia ha analizzato il caos intorno alla costruzione dellada bob a Cortina per le prossime Olimpiadi, su cui il presidente veneto Luca Zaia e il suo capo partito Matteo Salvini hanno deciso di giocarsi un bel pezzo di credibilità. Con il decreto del Governo Meloni i costi per lada bob necessaria per le Olimpiadi sono lievitati a 128 milioni Nel dossier della candidatura del 2019 ricorda Casanova che lada bob, slittino e skeleton avrebbe dovuto essere a Cortina ristrutturando la vecchiaMonti chiusa nel 2008 per un susseguirsi di gravi incidenti e per gli insostenibili costi di gestione. Spesa prevista: 47 milioni di euro. “Poi i costi hanno cominciato a lievitare – spiega Casanova – prima a 61 ...