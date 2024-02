Formula 1 | Haas presenta la livrea della VF-24

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Laè la prima squadra a svelare lavettura per il 2024. Il team americano hato la VF-24, una monoposto dalle sfumature nere lungo le pance, con il musetto e l’alettone rossi. La vettura di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen assaggerà l’asfalto durante uno shakedown previsto a Silverstone per l’11 febbraio. Il nuovo team principal, Ayao Komatsu, dichiara: “Siamo realistici riguardo alle nostre aspettative riguardo alla VF-24, ma è sempre un momento emozionante quando presentiamo una nuova vettura. Abbiamo molto lavoro da fare per migliorare, ma tutti non vediamo l’ora di andare in pista”. Le parole poi del presidente Gene: “Abbiamo in Hulkenberg e Magnussen una grande coppia di piloti. La loro esperienza sarà ancora inestimabile mentre porteremo avanti il nostro programma ...