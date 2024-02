Formia Camilla Pandozzi omaggia “I Nomadi” con la reinterpretazione di “Io Vagabonda”

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 2 febbraio 2024)– La cantautrice diil suo produttore Beppe Carletti deie Augusto Daolio rivisitando la Storica Canzone dei“Io Vagabondo”. La giovane artista ha raccolto molto consenso in questi ultimi mesi, anche grazie alle numerose apparizioni televisive tra cui, ultima in ordine, l’esibizione a “La vita in diretta” condotta da Caterina Balivo su RAI1. Molto L'articolo Temporeale Quotidiano.