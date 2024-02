Formazioni ufficiali Lecce-Fiorentina | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ledi, match valevole per la ventitreesima giornata di. Due squadre che cercano assolutamente di tornare ai tre punti dopo un periodo non dei più facili. I salentini non vincono da sei partite, ovvero dal 16 dicembre. I viola non ottengono la vittoria da tre giornate e hanno perso il quarto posto in classifica. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: in attesa: in attesa SportFace.