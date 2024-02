Formazioni ufficiali Lecce Fiorentina | le scelte dei due allenatori

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Alle 20.45 andrà in scena la prima partita della 23esima giornata di Serie A. Ecco lediAlle 20.45 andrà in scena la prima partita della 23esima giornata di Serie A. Ecco ledi(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. A disp.: Brancolini, Samooja, Dorgu, Venuti, Touba, Berisha, Gonzalez, Rafia, Piccoli, Pierotti, Sansone, Burnete. All.: Roberto D’Aversa.(4-3-2-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Maxime Lopez, Duncan; Sottil, Beltran; Nzola. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Kayode, Milenkovic, Comuzzo, Parisi, Infantino, ...

Il Lecce ospita la Fiorentina nella prima gara della 23esima giornata della Serie A: al Via del Mare arrivano due squadre in cerca di punti per obiettivi diversi,.Comincia il 23esimo turno di Serie A, il primo dopo la chiusura dei battenti della finestra invernale di calciomercato. A scendere in campo al Via del Mare di Lecce.