Forlì | assist dal calendario Domenica bivio decisivo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sos rilancio: adesso è imperativo per ilcercare di porre subito rimedio all’inattesa e grave sconfitta discorsa col Sangiuliano City. La squadra biancorossa, col doloroso scivolone interno con la squadra meneghina, ha perso la clamorosa occasione di approfittare della sconfitta della capolista Ravenna, battuta a domicilio dal Fanfulla 1-2. Una possibilità gettata al vento per accorciare a -2 il distacco dalla vetta del girone D e riaprire il discorso promozione. A 13 giornate dal termine del campionato è evidente che per le inseguitrici il margine d’errore si stringe sempre più. Per continuare a nutrire ambizioni e velleità di acciuffare il vertice dalla graduatoria, quindi, sarà indispensabile d’ora in avanti ridurre al minimo i passi falsi e, in questo sensoprossima ilsembra ...