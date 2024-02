fontanello a zambra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Taglio del nastro per il nuovodi Alta Qualità in via Lazzerini, zona. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Falchi, l’assessore all’Ambiente Corsi ed il presidente di Publiacqua Perini. E’ il quartoattivo sul territorio sestese dopo quelli di via Scarpettini a Querceto, Piazza Mahbes a Padule e via Gramsci a Quinto Basso, fino ad oggi molto gettonati. Dal 2017 al settembre 2023 infatti i fontanelli sestesi hanno erogato oltre 7,7 milioni di litri di acqua per un risparmio complessivo di più di 5,1 milioni di bottiglie di acqua da 1,5 litri non prodotte (oltre 180 tonnellate di plastica e 1.077 tonnellate di CO2 in meno) e per le tasche dei cittadini di 1,6 milioni di euro. "Questi strumenti – ha detto Falchi – sono importanti non solo per il servizio che offrono ma anche aiutano a far capire che si ...