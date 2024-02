Follia Sanremo | torna la psicosi-sanitaria dei tamponi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sono trascorsi oltre 4 anni dalla pandemia di terrore propagata sulla base di una malattia banale per la stragrande popolazione, eppure il prossimo Festival diparte all’insegna dei virus respiratori. Divenuti oramai una presenza ingombrante nella vita sociale di questo disgraziato Paese, anche la più importante rassegna canora italiana di canzonette dovrà sottostare alle regole imposte da uno dei rappresentanti della folta schiera dei cosiddetti uomini della medicina. Giorgio Ardizzone, medico ufficiale del Festival e direttore dell’Emergenza-Urgenza dell’Asl1 di Imperia, il quale ha preso il testimone da Stefano Ferlito, primario del 118. Quest’ultimo come riporta in tono epico Adnkronos, avrebbe “gestito – durante la pandemia – il piano sanitario messo in campo dall’Asl nei giorni di.” La qual cosa ci fa venire in mente, estendendo ...