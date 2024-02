Folk e atmosfere oniriche gallesi Torna la leggenda Robert Plant

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il Teatro Sociale di Como annuncia un grande evento in scena giovedì 17 ottobre di quest’anno alle 21:, una delle leggende del rock internazionale,in Italia, dopo il grande successo dello scorso anno, con "Saving Grace", il progetto che vede sul palco la voce di Suzi Dian, con le percussioni di Oli Jefferson, Tony Kelsey al mandolino, baritono e chitarre acustiche, e Matt Worley al banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro, e la voce di. Progetto che ha debuttato a inizio 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda, e successivamente con un trio di date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention. Le esibizioni intime hanno visto la band attingere a un repertorio di “musica ispirata al paesaggio onirico ...