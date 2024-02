Fiumicino | Di Genesio Pagliuca | ” Forze dell’Ordine sotto organico | il Questore intervenga”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024- “Sono sempre più in aumento i disagi che affliggono il nostro territorio a causa della grave carenza di personale delle. La situazione sta raggiungendo livelli drammatici – è quanto afferma Ezio Di, capogruppo Partito Democratico- nel corso dell’ultimo anno, per giunta, si è verificato un decremento anche del personale amministrativo, trasformando il processo di ottenimento dei passaporti in un’epopea senza fine” “Rivolgiamo un appello aldi Roma Carmine Belfiore- continua il capogruppo- che nei mesi della campagna elettorale aveva dimostrato particolare interesse per il nostro territorio a fronte del coinvolgimento avuto relativamente all’ascolto delle lamentele di alcuni, affinché possa colmare tale carenza con ...