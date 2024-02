Fisco | Cida | bene Leo su taglio tasse per redditi sopra 50mila euro | ma ora atti concreti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. (Labitalia) -, la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, accoglie con favore le recenti dichiarazioni del viceministro dell'Economia Maurizio Leo, in merito alle iniziative volte a tagliare leper i contribuenti consuperiori a 50 milae condivide, per gli stessi, la priorità aldell'aliquota Irpef al 43% entro il 2025.ritiene che questa iniziativa sia una risposta adeguata alle esigenze del ceto medio, garantendo una pressione fiscale più equa e sostenibile per i contribuenti che si trovano in questa fascia di reddito. "Apprezziamo la scelta del viceministro Leo nel promuovere politiche fiscali che favoriscono il rilancio economico e la tutela del ceto medio. Le sue parole ...