Firenze | 44enne rinviato a giudizio per maltrattamenti verso l’ex compagna

Un uomo di 44 anni, originario della Puglia ma da tempo residente in Toscana, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti e violenza sessuale dal gup del tribunale di Firenze ...Nella mattina di ieri, a Lucca, i carabinieri della stazione di Capannori hanno arrestato un 44enne italiano, residente a Pisa, con diversi precedenti, per il reato di furto in abitazione. Alle ore 9, ...Custodia cautelare in carcere per un 23enne di origine brasiliana, accusato di due rapine messe a segno in rapida successione la scorsa estate, in concorso con una seconda persona, in centro a Firenze ...