Fiorentina Gudmundsson | affare rimandato? La situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Laha provato in tutti i modi a convincere il Genoa a lasciar partire, ma alla fine il braccio di ferro l’han vinto i liguri Laha provato in tutti i modi a convincere il Genoa a lasciar partire, ma alla fine il braccio di ferro l’han vinto i liguri. L’non si è concretizzato, ma non è detto non possa esserci un ritorno di fiamma in estate anzi. Laè già impostata e potrebbe anche rivelarsi utile la mossa viola in questo mercato invernale. Capire la posizione del grifone per poi provare a convincerli da qui a giugno a cederlo in vista della prossima stagione. La richiesta è di 30 milioni (potrebbe anche salire), ma con l’arrivo in Champions allora Pradé potrebbe davvero avere la forza necessaria per affondare il colpo.