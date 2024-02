Fiorentina | Barone | “Gudmundsson? Abbiamo dei parametri da rispettare”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lecce, 2 febbraio 2024 - La trattativa per Alfredè quella che ha tenuto banco non solo il mondo, ma tutto il calciomercato degli ultimi due giorni. Una trattativa non andata a buon fine per lae Joe, che ai microfoni di Dazn ha spiegato i motivi che hanno portato la società a non spingere per portare l'islandese a Firenze. "portato a Firenze due giocatori, due capitani, ovvero Belotti e Faraoni. Due persone con carattere. Poilavorato fino all'ultimo per, per il qualemandato i documenti 2 volte in un mese, ma non ci sono state le condizioni.deida". Il dg viola ha poi parlato anche della ...