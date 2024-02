Fino a Rafah | Israele non si ferma L' irritazione corre dagli Usa all' Ue | l' Egitto pronto a reagire

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "È una pentola a pressione di disperazione" dice un funzionario Onu. Grande timore per gli effetti di un'offensiva sul corridoio di Philadelphia che spingerebbe migliaia di palestinesi oltre confine. Lettera aperta di 800 funzionari Ue e Usa contro Tel Aviv sul "rischio genocidio"

L'accusa nella 'dichiarazione transatlantica' pubblicata dalla Bbc: "Stato ebraico senza limiti, amministrazioni a rischio complicità in genocidio". Intanto l'Onu lancia l'allarme: "Rafah pentola a pr ..."La brigata di Hamas a Khan Younis è stata dispersa: completeremo la missione lì e proseguiremo fino a Rafah", ha scritto Gallant su Twitter. "La grande pressione che le nostre forze esercitano sugli ..."Dobbiamo proseguire fino a Rafah, non c'è altro modo": queste le parole condivise in un post su 'X' dal ministro israeliano della Difesa Yoav Gallant, che stanno creando panico tra ...