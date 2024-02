Final Fantasy 7 Rebirth | ma questa demo ci sarà? Sembra di sì

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Le voci di corridoio che vogliono veder arrivare una versionedisi fanno sempre più insistenti e mentre il prossimo State of Play si avvicina nuove indiscrezioni bollono in rete: scopriamo insieme le novità in questo articolo dedicato Chi ha seguito in diretta lo scorso State of Play (qui trovate il nostro recap completo!) sidecisamente accorto che fra un Silent Hill 2 Remake e un Death Stranding 2, mancava il titolo di punta di PlayStation 5 del mese (e forse dell’anno):. Tantissimi si aspettavano uno shadowdrop di unasul PlayStation Store, ma l’unica cosa che è stata annunciata è un altro evento dedicato al titolo di Square Enix per il prossimo 6 febbraio. In ...