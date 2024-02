Filippo Mosca detenuto in Romania | chi è e di che cosa è accusato

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “vive in condizioni disumane da quasi un anno”. Lo dice all’Adnkronos Armida Decina, avvocato di, il 29ennenel carcere di Porta Alba di Costanza, in, che ha avuto dalla famiglia l’incarico di occuparsi della richiesta di estradizione, che potrà essere presentata solo quando la sentenza sarà definitiva. ”Sto aspettando di parlare con. Da circa dieci giorni ho chiesto l’autorizzazione al direttore del carcere e, comunque, predisporrò un ricorso per la violazione dei diritti umani alla Cedu. ”C’è stata anche una palese violazione del diritto di difesa – sottolinea l’avvocato Armida Decina -, ma riguardo a questo la Cedu prevede che siano esperiti tutti i tentativi interni giurisdizionali: primo, secondo e terzo grado. In particolare – ...

