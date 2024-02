Filippo Mosca detenuto in Romania | chi è e cosa ha fatto? Qual è l’accusa di reato? Tutta la sua storia

Filippo Mosca detenuto in Romania - la fidanzata : "Quel carcere lo sta distruggendo" "Le prime visite in carcere sono state uno shock. La prima volta che l'ho visto entrare in sala colloqui mi sono sentita morire”. Sono le parole di ... (tg24.sky)

Filippo Mosca come Ilaria Salis - la denuncia della madre : «Detenuto in Romania in condizioni disumane tra cimici e ratti» Filippo Mosca, 29enne detenuto in carcere in Romania, si profila come un nuovo caso Salis. Si tratta di un giovane condannato a 8 anni e 6 mesi con ... (open.online)

Romania - trasferiti in cella più sicura Filippo Mosca e altri italiani Roma, 1 feb. (askanews) – Sono stati traferiti in una cella più piccola e sicura, che può ospitare al massimo sei persone, i ragazzi siciliani ... (ildenaro)