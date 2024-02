Fibra ottica nella Zona Industriale Altotevere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arezzo, 2 febbraio 2024 – Si sono da poco conclusi i lavori di scavo e ripristino, portati avanti da IPKOM s.r.l. per fornireFTTH. Il sindaco Fabrizio Innocenti: “Questa parte del territorio non era servita dalle tecnologie più avanzate. Siamo quindi lieti che IPKOM, come operatore del territorio, abbia deciso di investire per il cablaggio in tecnologia Fiber to the Home (FTTH) dell’area. Siamo infatti consapevoli che oggi per le aziende l’utilizzo di collegamenti efficaci e veloci sia una priorità.” Michele Piccini, Amministratore IPKOM commenta: “IPKOM, al pari degli altri Operatori grandi e piccoli, può realizzare e gestire reti inper abbattere il digital divide. Abbiamo realizzato la prima rete proprietaria ...