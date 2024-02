Fiat ha ricevuto quasi 10 miliardi dallo Stato compresi i bonus

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 febbraio 2024) E’ dal 2019 che i governi italiani concedonoper l’acquisto di auto elettriche, ibride o a bassa emissione di CO2. L’ultimo stanziamento per gli incentivi auto 2024 è di 950 milioni di euro. Se si sommano tutte le agevolazioni concesse negli ultimi 5 anni per incentivare l’acquisto di auto green arrivamo a3,5di euro. A questi poi aggiungiamo anche tutti i soldi che loitaliano ha dato all’allora(adesso parte del gruppo Stellantis) che risultano essere pari a 7,6di euro (dal 1977 al 2012). Ma non solo, perché ci sono stati anche i vari ammortizzatori sociali approvati da Cipe nel biennio 2010-2011 e l’investimento “necessario” per costruire degli impianti produttivi di Melfi e Pratola Serra (1990-1995) che sono costati alle casse dello ...