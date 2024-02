Festa del dono | Palazzo Vecchio premia i cittadini attivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Firenze, 2 febbraio 2024 - Hanno scelto di ‘donare’ parte del proprio tempo per aiutare gli altri: sono privati, studenti, associazioni che hanno messo a disposizione della comunità il proprio impegno e le proprie competenze. A loro, il Comune di Firenze dedica oggi 2 febbraio alle 17.30 nella Sala d’Arme dila ‘del’. L’iniziativa, promossa dalla vicesindaca Alessia Bettini, si propone di raccontare le loro storie di altruismo come riconoscimento per un’tà di servizio alla comunità. Con la vicesindaca, saranno presenti i presidenti dei Quartieri, Michele Pierguidi, Serena Perini, Mirko Dormentoni e Cristiano Balli. “Unache dedichiamo a chi dona il proprio tempo per gli altri e per l’ambiente”, ha detto la vicesindaca ...