Ferrari | nel 2025 arriverà Lewis Hamilton | contratto pluriennale

(Di venerdì 2 febbraio 2024)sarà un pilotaa partire dalla stagione, con un. Lo si apprende da una nota della società. Intanto, il pilotaCarlos Sainz annuncia che "alla fine della stagione 2024 lascerò la. Abbiamo davanti a noi una lunga stagione e come sempre darò il massimo per la squadra e per i tifosi. Novità sul mio futuro arriveranno a tempo debito". Sainz sarà sostituito dache lascia la Mercedes e avrà come compagno di squadra Charles Leclerc.

Annuncio ufficiale della Ferrari: Lewis Hamilton correrà per Maranello nel 2025 in coppia con Leclerc. Per lui contratto pluriennale (corriere)

Di Lorraine McKennaBBC Sport1 febbraio 2024Aggiornato 3 ore fafonte dell'immagine, Belle fotodidascalia dell'immagine, Lewis Hamilton è un sette volte ...Dalla stagione 2025 Lewis Hamilton sarà un pilota Ferrari, l'annuncio della casa di Maranello che ufficializza l'arrivo del recordman inglese ...La Formula 1 è in fermento con l’annuncio della Ferrari che Lewis Hamilton guiderà per la scuderia di Maranello a partire dal 2025, con un contratto pluriennale. La notizia ha scatenato un’esplosione ...Al termine di una giornata che ha sconvolto il mondo della F.1, e verrà ricordata a lungo, in testa rimane soprattutto una domanda: perché Hamilton ha deciso di chiudere la sua carriera a Maranello P ...Febbraio 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW, SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | FEBBRAIO 2024 Le serie TV ultime uscite da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima vis ...