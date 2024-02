Ferrari-Hamilton | clausola speciale nel contratto | di cosa si tratta

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nelle scorse ore l’annuncio storico che ha fatto il giro del mondo: ora spunta un retroscena particolare sull’accordo tra. Lewis, a partire dalla stagione 2025, sarà un nuovo pilota di. L’annuncio ufficiale, arrivato nella serata di giovedì 1° febbraio, ha colto tutti di sorpresa, confermando le copiose indiscrezione che erano arrivate già nelle precedenti ventiquattro ore tra l’Inghilterra e l’Italia. Un colpo di scena nel paddock che, seppur nel lungo termine, rischia di inalberare gli equilibri delle forze in campo, proprio nella stagione – quella che partirà tra qualche settimana – in cui nessuna Scuderia ha optato per un cambio piloti. La sorpresa, invece, è stata riservata dalla Rossa, che si prepara ad accogliere il sette volte campione del Mondo con la speranza di creare ...

"Per tanti anni sono venuto a Monza, camminando accanto ai tifosi. Potevo sentire bene quel che mi dicevano: 'Vieni in Ferrari , Lewis. Vieni in ... (ilfoglio)

Carlos potrebbe rappresentare una soluzione ponte per il team principal della Casa anglo-tedesca in attesa che sia pronto al debutto di Kimi Antonelli, gioiello azzurro, oggi 17enne ...Dopo 11 stagioni con le Frecce d'Argento, Hamilton condurrà la Ferrari con un contratto pluriennale al posto di Carlos Sainz. Il 6 volte campione del Mondo (il primo titolo al volante della McLaren ...L'apertura del Corriere dello Sport è dedicata alla Formula 1 e al passaggio di Hamilton in Ferrari, ma c'è spazio anche per il calcio. Nel taglio alto si parla del Derby d'Italia con focus sulla ...