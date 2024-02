Ferrari da record L’utile 2023 vola oltre il miliardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) MARANELLO (Modena)il titolo dellasulla scia di conti da, ma anche dell’attesa dell’annuncio ufficiale dell’arrivo di Lewis Hamilton, pronto a lasciare la Mercedes per correre con la scuderia di Maranello nel 2025. Il Cavallino rampante chiude undacon un utile netto di 1,25 miliardi, in crescita del 34% sul 2022, per la prima voltala soglia del. Il margine annuale dell’ebitda sale al 38,2%, anche in questo caso un livello mai raggiunto prima dalla casa di Maranello. In aumento anche i ricavi netti pari a 5,97 miliardi, il 17,2% in più dell’anno precedente, con consegne totali pari a 13.663 unità, in crescita del 3,3% rispetto al 2022. A Piazza Affari il titolo corre e chiude la giornata con +9,2% a 353 euro. "Il ...