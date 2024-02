FC Koln vs Eintracht Francoforte – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Due squadre su percorsi opposti in Bundesliga si affronteranno questo fine settimana quando l’si recherà al RheinEnergie Stadion per affrontare l’FCsabato 3 febbraio sera. I padroni di casa sono in zona playoff retrocessione con soli 12 punti dopo 19 partite di campionato, mentre gli ospiti sono all’ultimo posto per la qualificazione europea con 31 punti nello stesso periodo. Il calcio di inizio di FCvsè previsto alle 18:30 Anteprima della partita FCvsa che punto sono le due squadre FCDopo un solido piazzamento a metà classifica nella scorsa stagione, si può dire che questo periodo sia stato una specie di incubo per ...