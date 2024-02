Fatture false | sequestrati 453mila euro a un’azienda di pellet

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Firenze, 2 febbraio 2024 – La Guardia di finanza di Firenze ha sequestrato beni pera un'azienda attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di, operante sul territorio toscano. L'indagine, nata dallo sviluppo di una verifica fiscale, ha permesso alle fiamme gialle fiorentine di scoprire l'uso di, emesse da tre società «cartiere», al fine di consentire un'indebita detrazione dell'Iva su acquisti, in realtà provenienti da società comunitarie. Questo ha permesso all'impresa di usufruire indebitamente di un credito Iva inesistente pari a. Grazie a questo sistema la società si stava imponendo sul mercato, in quanto si presentava proponendo un prezzo più basso rispetto agli altri concorrenti. Posti sotto sequestro un ...

Nella requisitoria al processo per bancatotta fraudolenta e fatture false , che si svolge davanti al tribunale di Firenze , il pm Luca Turco ha ... ()

Il pm di Firenze Luca Turco ha chiesto la condanna a 5 anni per Tiziano Renzi e Laura Bovoli , e 10 mesi per Matilde Renzi , rispettivamente genitori ... (ilfattoquotidiano)

PADOVA - Una maxi- frode fiscale per Quasi 2 miliardi di euro: la Guardia di finanza scopre 140 società fantasma . È l'operazione denominata Fast & ... (ilgazzettino)

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Firenze hanno proceduto al sequestro di beni per circa 453mila euro, importo pari all’Iva complessivamente evasa, disposto dal gip nei ...Clan dei Casalesi, riciclaggio di soldi nei rifiuti: 8 arresti. Sequestrate disponibilità finanziarie e immobili, per oltre 11 milioni di euro ...Stando alla guardia di finanza, la frode si sarebbe consumata attraverso l’emissione di fatture false tra imprese del gruppo e imprese terze, che avevano come giustificazione contratti di appalto di ...