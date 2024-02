FANTACALCIO | CONSIGLI – Chi schierare nella 23a giornata

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori dae le mosse a sorpresa per vincere al. O perdere dando la colpa al VAR Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori dae le mosse a sorpresa per vincere al. O perdere dando la colpa al VAR. LECCE – FIORENTINA venerdì 02/02, ore 20.45, DAZN Lecce che dopo la vittoria di metà dicembre contro il Frosinone non ha praticamente più beccato un canale. Anche la Fiorentina sembra avere dei problemi con la parabola (discendente?) e vorrebbe al più presto tornare a vedere qualche bel film. Non ci aspettiamo effetti speciali, piuttosto un match che ci terrà col fiato sospeso fino alla fine. Il fantacalcista logico Almqvist è tornato. I tanti fantacalcisti che lo hanno aspettato avrebbero necessità di sfruttare qualche suo bonus e lui ...

