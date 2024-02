Fano verso la possibile svolta societaria Un fondo pronto a rilevare le quote di Russo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Uninternazionale potrebbe diventare il nuovo proprietario dell’Alma Juventus. Sempre che il patron del club granata Marioaccetti di vendere la società e chiudere così la sua parentesi fanese. È questa la proposta che il sindaco diMassimo Seri ha tirato fuori dal cilindro a conclusione di un periodo di consultazioni iniziato dopo che due settimana fa il presidenteaveva annunciato il suo totale disimpegno dalla gestione corrente dell’Alma. Ieri l’annuncio con una nota ufficiale dell’Amministrazione comunale: "A seguito della Pec inviata in data 16 gennaio 2024 dal presidente dell’Alma Juventus1906 Mariocon cui comunicava il proprio disimpegno dalla guida del sodalizio, – si legge – l’Amministrazione si è attivata per ...

Aumenta l’attesa in vista della partenza della Sydney-Hobart 2023 , prevista come di consueto il 26 dicembre alle ore 13 locali (le 3 della notte in ... (oasport)

In trecento hanno inaugurato ‘Nuotiamo’. In collegamento anche il ministro Abodi. Seri: "Un impianto di tutti" ...Il sindaco Seri al lavoro per scongiurare il peggio. L’avvocato Orciani: "I nostri giovani calciatori stanno facendo miracoli" ...FANO Sembra sempre più abbandonata a se stessa l’Alma, col dimissionario presidente Russo che in veste di proprietario ha già interrotto ogni tipo di finanziamento ...FANO Più che di un accordo sugli aspetti contrattuali degli educatori socio-pedagocici, si tratta di un disaccordo. Sono proprio i diretti interessati a contestare i contenuti delle ...Il primo ministro Abiy Ahmed ha ribadito la volontà di assicurare al paese quanto prima uno sbocco sul Mar Rosso ...