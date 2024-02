Fan scatenati | l’artista torna sul palco dopo dieci anni di attesa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nel lontano 2016 il suo ultimo concerto live, poi, complice anche la pandemia, il silenzio, ma oggi l’annuncio tanto atteso La popstar della musica mondiale Adele ha annunciato che questa estate si esibirà in una serie di spettacoli esclusivi a Monaco di Baviera, in Germania, il 2, 3, 9 e 10 agosto 2024. Gli show avranno luogo alla Munich Messe, in un ambiente all’aperto creato esclusivamente per questi spettacoli speciali.inglese, che mancava dalle scene dal lontano 2016, non è nuova a questi eventi all’aperto, nel 2021 infatti si era esibita al Griffith Observatory di Los Angeles per un pubblico di star a un evento di beneficenza. Adelea esibirsi in Europa – Cityrumors.it – Adele è senza dubbio una delle artiste più popolari del pianeta. Ha raggiunto cinque n. 1 della Billboard Hot 100, tra cui le 10 settimane di Hello e Easy On ...