Famiglia | Bonetti | ' bonus discriminatorio | meglio assegno unico'

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Io continuo a ritenere questa misura inefficace ai fini di dare un impulso al lavoro femminile e discriminatoria nei confronti delle tante madri che non potranno ricevere alcun beneficio perché hanno un contratto a tempo determinato o lavorano come partite Iva o lavoratrici domestiche. Abbiamo proposto più volte al Governo, senza essere ascoltati, di usare le stesse risorse per aumentare l'universale che sarebbe andato a tutte le lavoratrici madri e non solo a quelle privilegiate da questa misura, lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato". Lo scrive sui social Elena, vicecapogruppo alla Camera di Azione-Per-Renew Europe.

