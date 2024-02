Facebook compie 20 anni | ecco come ha la cambiato la società e la privacy

Il 4 febbraio 2004 uno studente di Harvard, Mark Zuckerberg, insieme ad un gruppo di amici, lancia una rete sociale dedicata al mondo universitario. Si chiama The Facebook e da lì a poco si allargherà ...A distanza di vent'anni Facebook, nonostante scossoni e scandali - uno per tutti il caso Cambridge Analytica - e la migrazione dei più giovani che lo percepiscono come il social dei 'boomer', resta la ...Il 4 febbraio 2004 uno studente di Harvard, Mark Zuckerberg, insieme ad un gruppo di amici lancia una rete sociale dedicata al mondo universitario. Si chiama The Facebook e da lì a poco si allargherà ...