FA’ LA TUA SCELTA – WWE ROYAL RUMBLE 2024

(Di venerdì 2 febbraio 2024) BAYLEYE così è arrivato anche il momento di Bayley.Trionfo nella, maggior tempo di permanenza nella storia e Main Event di Wrestlemania guadagnato.Adesso la domanda da porsi è un’altra.Cosa dobbiamo aspettarci?Un ritorno alle origini? Un tradimento?Bayley dovrebbe sfidare Io Sky e di conseguenza è alquanto improbabile che si opti per un friendly match e che finisca a tarallucci e vino.Tutto questo fa presupporre che ci sia un cambiamento alle porte per il Damage CTRL.E’ da mesi che la leadership di Bayley viene messa in discussione dalle proprie amiche.Il trio giapponese, con Dakota Kai come portavoce, è il nuovo assetto che sta prendendo quota ed a farne le spese è la vincitrice della RR.Non sembra esserci un futuro per lei all’interno della stable, sebbene abbia dato vita alla formazione della squadra.Magari si arriverà a ...