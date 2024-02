F1 | Toto Wolff esce alla scoperto su Hamilton-Ferrari | “Non porto rancore”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La clamorosa trattativa ha spiazzato (quasi) tutti. Durante la sua ultima intervista, infatti, il team principal di Mercedes,, si è detto poco sorpreso dscelta di Lewisdi firmare per laa partire dal 2025. L’unico fattore “stonato”, secondo il dirigente di box del marchio stellato, è quello che riguarda una tempistica che non aveva previsto. Per la scuderia vice campione del mondo, adesso, si aprirà ufficialmente la caccia all’erede dell’anglosassone da affiancare a George Russell a partire dal Mondiale 2025 di Formula 1., le parole di: “Stupito dtempistica…” (di Mercedes)“Non proprio una sorpresa. ...

La notizia dell'addio di Lewis Hamilton alla Mercedes e dell'approdo nel 2025 in Ferrari, quando il britannico avrà 40 anni, è qualcosa che ha stupito gli appassionati e non. La Rossa, quindi, punterà ..."Quando abbiamo firmato il contratto con Lewis abbiamo optato per una durata più breve, quindi gli eventi non sono stati una sorpresa. Forse il tempismo.FORMULA 1 – All’indomani della scelta shock di Lewis Hamilton di abbracciare la Ferrari dal 2025, rinunciando all’opzione di rinnovo con la Mercedes, Toto Wolff, team principal della scuderia di ...