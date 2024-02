F1 | per Hamilton e Sainz “effetto-Cortés” o demotivazione imperante? Opportunità e rischi di un 2024 da ‘separati in casa’

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il sensazionale annuncio del trasferimento di Lewisalla Ferrari a partire dal 2025 comporta una dinamica non semplice da gestire. Il britannico e la Mercedes sono consci di dividere i propri destini a fine stagione, così come Carlose la Scuderia di Maranello. Dunque, sia il trentanovenne inglese che il ventinovenne spagnolo vivranno un’annata da “separati in casa”. Gareggiare sapendo di dire addio alla struttura in cui si è inseriti non è certo l’ideale. Perché prima o poi, il compagno di squadra verrà privilegiato nel trattamento interno, soprattutto in termini di accesso alle informazioni relative all’evoluzione della monoposto. Eventualmente, però, anche sul piano pragmatico, legato all’approccio alle gare. Dopotutto, nell’ottica del team, non è il massimo ottenere i risultati migliori con chi sta per levare le tende. In passato è ...