F1 | Minardi | ' Hamilton in Ferrari? Fulmine a ciel sereno | ora difficile gestire Sainz per il 2024'

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - "Non mi l'aspettavo proprio, è stato un. Ora però mi chiedo come faranno aun intero anno Carlos, stesso problema che avrà la Mercedes con. Non è semplice collaborare con un pilota che sai già che andrà via". Così all'Adnkronos Gian Carlocommenta il passaggio di Lewisdalla Mercedes alladalla stagione 2025. "Sulle qualità dinessuno può dubitare, non si vincono 7 titolo mondiali per caso -sottolinea il fondatore del team-. Per quanto riguarda l'età non credo sia un problema, lo dimostra Fernando Alonso che a 42 anni è ancora un top driver eè fatto della stessa 'pasta' di Fernando. Ladovrà però pensare a fare una macchina competitiva per potersela giocare con un avversario tosto come la Red Bull". L'imprenditore romagnolo non vede problemi nella gestione di due piloti veloci come Charles Leclerc e. "I top team devono avere due piloti forti, il team principal dovrà fare un buon lavoro ma non vedo particolari rischi".

