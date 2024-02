F1 | la Mercedes punge Lewis Hamilton | “Prima lezione | imparare a dire ciao”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il mondo della Formula 1 è stato scosso dalla bomba sganciata nella giornata di ieri:lascerà lanel 2025 per approdare all’età di 40 anni per lavolta in carriera alla volta della Ferrari, laddove farà coppia con Charles Leclerc. Non si sono fatte attendere da parte dellale prime punzecchiature sui social nei confronti del sette volte campione del mondo. Evidentemente la scuderia tedesca non ha apprezzato le tempistiche e le modalità di questo addio e sul profilo ufficiale X ha provocato così: Lesson one. Learning to say hello pic.twitter.com/Erz1qXoUhR —-AMG PETRONAS F1 Team (@AMGF1) February 2, 2024 Che in inglese significa: “uno:a ...