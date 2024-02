F1 | la Haas si svela sui social | uno spoiler della nuova Ferrari?

Il nero che fa da padrona con qualche tocco di bianco e rosso. La Haas svela la livrea della sua nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2024: la nuova VF-24. Un look dinamico, definito come l'ev ...Prima dei test pre-campionato in Bahrain, la VF-24 farà il suo debutto in pista nel corso di due shakedown: il primo sarà a Silverstone l'11 febbraio, a cui seguirà un secondo filming day proprio a ...Nero con tocchi di bianco e rosso. La Haas toglie i veli della sua nuova monoposto ma per vedere quella "reale" bisognerà aspettare i primi test di fine febbraio in Bahrain ...