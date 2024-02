F1 | Ferrari attaccata dai media spagnoli | “Sainz ha vinto l’ultima gara | ma Leclerc è stato confermato”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Reazioni inevitabili. Sono state ore convulse e anche tempestose quelle di chi si è trovato a prendere atto di un cambiamento per tempi e modalità inatteso. L’arrivo indi Lewis Hamilton nel 2025, già annunciato nella serata di ieri, ha denon poche perplessità, specialmente nel pensiero di come e quantoe Mercedes sapranno gestire la situazione dei piloti che non saranno più a Maranello e a Brackley, ovvero lo spagnolo Carlose Lewis. Se in Italia lo stupore èil sentimento dominante, in Spagna la contrarietà nei confronti della Rossa è evidente. Suiiberici, infatti, si è valutato il modus operandi della scuderia del Cavallino Rampante e la conclusione è stata quella di una mancanza di considerazione nei confronti di, in ...