Ex Ilva | la protesta dell' indotto | «Bidone di Stato»

Uno al momento, ma potrebbero esserne altri: un lavoratore dell'ex Ilva è stato licenziato via mail durante il corteo di protesta in atto da questa ... (quotidianodipuglia)

L'ispezione dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria presso lo stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia si è interrotta. (ANSA) ...Sui bidoni due date, appunto: 2015 e 2024; nel primo caso ad andare in fumo furono 150 milioni di euro di crediti che le ditte vantavano nei confronti dell'Ilva; oggi, di fronte alla prospettiva di ...Una delegazione della gestione commissariale di Ilva in amministrazione straordinaria è entrata nello stabilimento siderurgico di Taranto per l'avvio dell'ispezione programmata dopo le segnalazioni de ...