Everton-Tottenham | Premier League | probabili formazioni | pronostici

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è una partita valida per la ventitreesima giornata die si gioca sabato alle 13:30: diretta tv,. Nel turno infrasettimanale dil’ha fatto registrare un altro 0-0. Dopo il pareggio a reti bianche con l’Aston Villa, i Toffees hanno portato via un solo punto dalla trasferta londinese di Craven Cottage, impattando anche con il Fulham. Young – IlVeggente.it (Lapresse)La squadra di Sean Dyche non è dunque riuscita a rispondere al Luton Town che, travolgendo 4-0 il Brighton, ha momentaneamente abbandonato la zona retrocessione, scavalcando proprio il club di Liverpool. L’ora ha un punto in meno rispetto agli ...

Tempi di recupero davvero ristretti per il Tottenham che mercoledì sera ha battuto 3-2 il Brentford prendendosi il quarto posto in classifica visto ... (infobetting)

Sabato 3 febbraio alle ore 13.30 si terrà la sfida valevole per la ventitreesima giornata di Premier League 2023/24 tra Everton e Tottenham. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport ...Questo sabato, andra in scena la ventitreesima giornata della Premier League inglese di calcio, dove si affronteranno i padroni di casa dell'Everton contro Tottenham. Pronostico Everton-Tottenham di P ...