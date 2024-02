Evase con lenzuola | preso dopo un anno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 9.45 E' finitaunla latitanza di Marco Raduano, evaso nel febbraio 2023 dal carcere di Nuoro. Esponente di spicco del clan garganico che porta il suo nome, Raduano sarebbe stato rintracciato e catturato in Corsica. Era fuggito dal braccio di alta sicurezza del carcere calandosi dal muro di cinta con delle lenzuoledate, immortalato dalle telecamere di sorveglianza.

Marco Raduano, 40 anni, boss viestano al vertice dell'omonimo clan, ergastolano inserito nell'elenco dei primi 10 ricercati italiani e nell'elenco dell'Europol, è stato catturato in Francia dopo quasi ...