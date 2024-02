Europee | Rutelli | ' Schlein candidata? Giusto quello che ha detto Prodi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Ellyin Europa? “In Italia oggi sono sempre di meno quelli che vanno agli incontri coi cittadini avendo preso i loro voti, perché di solito sono stati nominati in liste bloccate. Secondo me bisogna invece incoraggiare questo rapporto di fiducia: chi si è presentato e ha chiesto i voti per andare in quella istituzione con la forza del voto popolare. Questa è una cosa giusta che ha. Presentarsi e non andarci...allora metta il nome nel simbolo e dica chi vota per questo simbolo e vota anche per me”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, Francesco, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Mi sembrache ha: chi si candida e chiede il voto, èche poi mantenga l'impegno con gli elettori”, ha aggiunto l'ex ministro a Radio1.