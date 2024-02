Europa sotto assedio I trattori a Bruxelles | abbattuta statua-simbolo È guerriglia in città

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tornare coi piedi per terra. E alle ragioni della terra. I 1.300che ieri all’alba invadonoe sbattono in faccia all’la rabbia degli agricoltori belgi ed europei sono una sveglia combattiva e rumorosa, forse attesa ma non così incattivita. Duemila contadini e allevatori scendono in piazza inclusi molti italiani, mentre a Milano dieciescono dal presidio di Melegnano "contro la Ue matrigna" e raggiungono il Pirellone. La contestazione si espande per ragioni oggettive di costi impazziti e incassi in contrazione, di energia alle stelle e strapotere della grande distribuzione, di rigorose normative green travolte dalla deregulation totale di cui godono i competitor, dall’Ucraina al Sudamerica. Una giornata di blocchi stradali (non violenti) va in scena a Roma e in Toscana. ...