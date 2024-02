Eurolega | l’Olimpia Milano si arrende all’Anadolu Efes Istanbul | playoff sempre più lontani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un ko che sa di occasione sprecata. L’EA7 Emporio Armanisiin casa dell’Anadolucon il punteggio di 79-73, pagando dazio dopo un pessimo terzo quarto. Un primo tempo di buon basket, per poi venire sotterrati dalle triple degli avversari, con Tomislav Mijatovic alla ‘prima’ da capo allenatore dopo oltre tredici anni da assistente. Terrificante il parziale da 30-7 in favore dei turchi in quei 10 minuti, trascinati dai 19 punti e 6 assist di Shane Larkin ed i 17 di Tibor Pleiss. Per, che vede la zonaallontanarsi, non bastano i 17 punti di Shavon Shields ed i 16 di Rodney McGruder. Gli attacchi non brillano in avvio, poi prova a salire in cattedra Tibor Pleiss che con sette punti in fila per il vantaggiosul 9-6 subito ...