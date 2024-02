Eurochocolate | Avellino al sapore di Cioccolato dal 9 al 14 Febbraio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 12 minutiSei giorni di attività e goloso intrattenimento a tema, 110 aziende del settore cioccolatiero e oltre 1.000 referenze di prodotti per un totale di circa 100 tonnellate dipronte a ricoprire la città. Questi i primi numeri diin programma dal 9 al 14prossimi per un San Valentino all’insegna della dolcezza più amata: il Cibo degli Dèi. Il 2024 sarà un anno intenso, durante il quale, il popolare Festival delnato a Perugia nel 1994, celebrerà il proprio trentennale e lo farà con un esclusivo calendario di iniziative accuratamente selezionate che vedono proprio il capoluogo irpino fare da apripista grazie a una special edition tutta da gustare. Il ricco programma è stato presentato questa ...

