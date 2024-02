Euro2024 | Nazionale A marzo due test negli Usa con Venezuela ed Ecuador

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Per gli azzurri due amichevoli di avvicinamento alla kermesse continentale ROMA - Trent'anni dopo il Mondiale che la vide perdere in finale ai calci di rigore con il Brasile e a quasi 19 anni di distanza dal match con l'del giugno 2005, l'Italia tornerà aStati Uniti per disputar