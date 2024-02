Esplosione di gas a Nairobi | una “palla di fuoco” travolge case e magazzini | tre morti e oltre 300 feriti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Una potentedi gas ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 300. Un portavoce del governo del Kenya, citato dalla Bbc, ha spiegato che lo scoppio e il conseguente incendio si sono verificati intorno alle 23.30 ora locale del 1 febbraio, a partire da un camion carico di bombole di gas nella zona di Embakasi. “Un’azienda stava riempiendo bombole di gas quando è scoppiato un incendio e diverse persone sono rimaste ferite e portate d’urgenza in ospedale. L’edificio che ospita l’azienda è gravemente danneggiato”, ha dichiarato su X il portavoce del Governo kenyota Isaac Maigua Mwaura. “Le azioni concertate di varie unità di intervento hanno portato con successo all’evacuazione di 271 persone in diverse strutture sanitarie a”, ha detto la Croce rossa aggiungendo che altre circa 30 persone sono state curate sul ...

