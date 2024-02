“Ero ubriaco per sfuggire a Satana” Guida contromano e uccide un motociclista | la motivazione choc dopo l’incidente

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ha detto di dover bere per “scappare da” e alleviare l’angoscia, allontandando i demoni che continuavano a lanciargli serpenti addosso. Questa lafornita dal 38enne accusato di omicidio stradale per i fatti dell’8 novembre 2022, quando alladella sua Fiat Panda a tutta velocità,, infu protagonista di un terribile incidente. La sua corsa era infatti terminata con un impatto violentissimo, costato la vita a un ragazzo di 37 anni, padre di due bambini che quel giorno stava tornando a casa percorrendo via Ardeatina in moto. Come spiegato da Repubblica, i tentativi del 38enne di spiegare il suo stato di ubriachezza con delle presunte apparizioni demoniache non ha però convinto il tribunale: la perizia ha sancito che al momento del...

Resta in carcere per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato il carpentiere di 23 anni, bresciano di Erbusco, finito in manette per tentato ... (ecodibergamo)

Doveva bere. Era l'unico modo per scappare a Satana, per alleviare l'angoscia e allontanare quei demoni che gli lanciavano serpenti addosso. O almeno è così che il 38enne accusato di omicidio stradale ...Non ero né ubriaca né drogata, ma le magliette volavano come gabbiani, i pantaloni prima malamente appallottolati in un cassetto dispiegavano gambe che si trasformavano in ali di tela, e anche i ...CORRIDONIA - È un 40enne di Urbisaglia, cliente del locale, il presunto autore dei tre incendi appiccati ai danni del night club Hollywood. Lo avrebbe fatto per vendetta, ...